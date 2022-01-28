Aile meclisi kararı cinayeti getirdi!

SAVCILIKTAN 4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Kartal'da, 2 gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre saat 10.00 sıralarında kayınpeder Galip Gülistan polisi arayıp gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesediyle karşılaşırken, şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almışlardı. Yapılan araştırmalar sonucu Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıkları belirlenirken hazırladıkları planda evde yalnız olan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülistan tarafından başına iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

AİLE MECLİSİNDEN İNTİKAM KARARI

İddiaya göre kocasını aldattığı gerekçesiyle aile meclisinde alınan kararla öldürüldüğü tespit edilen Safura Gülistan'ın ölümüyle ilgili Gülistan'ın eşi Abdurrahman G.(40), kaynanası Medine G.(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat G.(23), Mehmet G.(34), Necdet G.(39), ve Mehmet Zekeriya G.(18) de gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK

Emniyet işlemlerinin ardından 7 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 4 şüpheli Galip G., Abdurrahman G., Mehmet G. ve Medine G. ise 'Yakın akrabayı töre saikiyle öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SAFURA GÜLİSTAN 100 LİRAYLA KAÇMAYA HAZIRLANMIŞ

Savcılık yazdığı sevk yazısında, olay günü Safura Gülistan'ın başından vurularak öldürüldüğünü olay yerinde tabancanın bulunduğunu, şüpheli Galip Gülistan'ın suçu ikrar ettiğini, yapılan ölü muayene tutanağında maktulün iç çamaşırında 100 lira para olduğu ve ablasının numarasının yazılı olduğu bir kağıt olduğundan dolayı kaçmaya hazırlık yaptığının anlaşıldığı aktarıldı.

ALDATMANIN BEDELİ İÇİN PLAN KURMUŞLAR

Bilgi sahiplerinin maktulün bir erkekle mesajlaştığının ve bu durumu şüpheli Mehmet G.'nin tespit ettiğinin belirtildiği sevk yazısında, ailedeki tüm bireylerin bu durumu öğrendiği, maktulün ailesine de bildirildiği, bir süre sonra maktulün ailesinin yanına bırakıldığı, çocuklarına maktulün cenazeye gittiğinin söylendiği, bir süre sonra maktulün şüpheliler tarafından alınarak kendi evine getirildiği, maktulün ve şüpheli Abdurrahman G.'nin çocuklarının beyanlarında, aldatma olayının duyulmasından sonra aile içinde alınan kararla maktulün tekrar eve getirildiği, olaydan önceki gün ise çocukların evden alınarak şüpheli Medine ve Galip'in evlerine götürüldüğü yer aldı.

SAVCILIK SOMUT DELİLLERE DAYANDI

Aynı zamanda sevk yazısında olay günü şüpheli Abdurrahman'ın eve gelen maktulü şüpheli Galip'le baş başa bırakarak evden çıktığı, şüpheli Galip'in beyanında bir anlık kararla eylemi gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisine yardım etmediğini söylese de şüphelilerin maktulün bir erkekle görüştüğünü bildikleri, aile meclisinde bir karar alındığı, planlı bir şekilde hareket edildiği, maktulün kayınpederi şüpheli Galip tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğü, şüphelilerin birlik içinde hareket ettikleri, töre saikiyle planlı olarak ölüme sebep oldukları ve olaya dair somut deliller bulunduğu kaydedildi.