Köpeğin saldırdığı çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tedavi altına alınan Ayhan için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Bölgemizde yoğun yağan ve etkili olan kar yağışına rağmen sağlık ekiplerimiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Gerger ilçemize bağlı Onevler Köyü Kozağaç mezrasında köpeğin saldırması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, için acil yardım çağrısında bulunulmuş, talihsiz yavrumuzun kafasından ve boynundan yaralandığı belirtilmiştir. Sağlık müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaralı çocuğumuza ulaşmak için harekete geçmiş ancak yollardaki zorlu şartlarda göz önünde bulundurularak hastamıza geç ulaşabileceğiz düşüncesiyle jandarma komutanlığımızdan destek istedik. Kısa sürede Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter Gerger ilçemize bağlı Onevler köyü Kozağaç mezrasındaki yaralı çocuğumuzu alarak kısa sürede Adıyaman merkeze getirdiler. Helikopterin inişini bekleyen sağlık ekiplerimiz ve ambulansımız çocuğumuzu teslim alarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini sağladılar. Kafasından, boynundan yaralanan çocuğumuz hemen tedavi altına alınmıştır. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yavrumuz tedavisinin devamı için Kadın Doğum ve Çocuk hastanesine sevk edilmiştir. Doktorlarımız elinden geleni yapacaktır. Rabbim şifasını versin. Çocuğumuzun Gerger ilçemizden sorunsuz bir şekilde sevkini sağlayan Jandarma Komutanlığımıza ve sağlık çalışanlarınıza teşekkür ediyorum" dedi.