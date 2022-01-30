Şubatta yoğun diplomasi trafiği

Türkiye, son dönemde hem bölgesinde hem dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında ilişkilerde yumuşama dönemine girilen Birleşik Arap Emirlikleri
ve İsrail
liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın son dönemde aralarında gerilim artan Rusya
ve Ukrayna ile kritik görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Türkiye, krizin tüm taraflarının katılımıyla AGİT Minsk grubu toplantılarının bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat Perşembe günü Kiev
'e gitmesi bekleniyor. Rusya lideri Vladimir Putin
'in ziyareti de 4 Şubat'ta başlayacak Pekin olimpiyatlarının ardından kararlaştırılacak. Ziyaretin, şubat ayının ikinci yarısında olması bekleniyor.
İSRAİL'LE YENİ DÖNEM
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog
, şubat ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelecek. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar, enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin projeler, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün statüsü, Gazze konuları ele alınacak.
BAE'YE İADE-İ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14-15 Şubat'ta BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul
'daki bir toplantı çıkışında şubat ayında Suudi Arabistan
'a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 4.5 yıl aradan sonra gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin ana gündeminin bölgesel konular ve ticaret olacağı değerlendiriliyor.
KRİZDE KRİTİK ROL
Dünyanın nefesini tutarak izlediği Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta krizin taraflarından Ukrayna'ya gidiyor. Tarihi önem taşıyan görüşmede Erdoğan'ın, bölgede huzurun hâkim olması ve gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmemesi yönündeki mesajlarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye iletmesi bekleniyor.
PUTİN GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir yılda 11 defa telefonla, bir kere de yüz yüze görüştüğü Rusya lideri Putin de Türkiye'ye gelecek. Pekin Olimpiyatları sonrası tarihi netleşecek ziyaretin şubat ayının ikinci yarısında olacağı kaydediliyor.
ÜST DÜZEY TEMASLAR
Türkiye'nin Libya
'nın doğu bölgesiyle temaslarının bir yansıması olarak Milli Birlik Hükümeti
'nin Başbakan Yardımcılarından Hüseyin El Katrani
'nin bu ay sonunda Türkiye ziyareti planlanıyor. Lübnan
Başbakanı Necib Mikati
de şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'ye gelecek.
BARIŞ VE GÜVENLİK DIPLOMASISI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek
İSRAIL Cumhurbaşkanı Herzog, şubat başında Türkiye'ye gelecek.
ERDOĞAN
14-15 Şubat'ta BAE'yi ziyaret edecek.
BAŞKAN
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti planlanıyor.
PUTIN'IN
Türkiye ziyareti şubatın ikinci yarısından sonra.
LÜBNAN
Başbakanı Mikati şubat başında Türkiye'yi ziyaret edecek.
LİBYA
Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Hüseyin El Katrani önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.