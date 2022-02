Bakan yardımcısı böyle ti’ye aldı

"I AM OKEY DİYEBİLDİ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saraçhane'deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı. Görüşmeye ait görüntülerde ise İmamoğlu ile Flake'in İngilizce diyaloğu damga vurdu.

Flake'in İngilizce olarak "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadeleri karşısında bir süre duraksayan İmamoğlu, "Aaa..Okey, I'm okey" (Ben İyiyim) demesi Flake'i güldürdü.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ziyaret sırasında ikili arasında geçen İngilizce diyalog sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medyada gün boyu İmamoğlu'nun Flake ile arasında yaşanan diyalog görüntüleri paylaşılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nu ti'ye aldı. Birpınar, " 68 kuşağı "Go home yankee" diyordu şimdi ise I am ok yankee" yazdı.