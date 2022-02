Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak Namaz Dağı üs bölgesinde Mehmetçikleri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyeti, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç ile Namaz Dağı Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Seyfullah Aydın karşıladı. Tuğgeneral Çekiç'ten bölge hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, daha sonra Çakırsöğüt 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığının şeref defterini imzaladı.

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada askerlerin Regaib Gecesini kutlayarak, "Her zaman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek ve kendilerine destek olmak için buradayız. Bu vesileyle bütün komutanlarımıza ve askerlerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) "Bir gün ve bir gece hudut boyunda nöbet tutmak; gündüzleri oruçla, geceleri de ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır." hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Biz de her vesile ile vatan sevgisini, bayrak sevgisini, milli manevi değerlerimizi milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Şanlı ordumuzla, polisimizle, jandarmamızla her zaman birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza hizmet ediyoruz. 150 bin hocamızla her zaman Mehmetçiğimize dua ediyoruz. Bu kutsal vazifelerinde onlara kolaylıklar diliyorum."

Başkan Erbaş, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.