İmamoğlu, Mülkiyeli bakan yardımcısına ‘liyakatsiz’ dedi

İstanbul'un kar çilesi yaşadığı akşam, Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi ile 3 saat balık keyfi yaptığı anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fotoğrafları sosyal medyaya düşünce apar topar AKOM'a geçerek sözde işin başında olduğunu göstermeye çalışmıştı. İmamoğlu'nun balık sefası yaptığı mekanda kendisine eşlik eden kar küreme aracının görüntüleri ise gündem de yerini aldı. İstanbulluların hizmetinde olması gereken kar küreme aracının ise İmamoğlu'nun bulunduğu balıkçının kapısında olduğunun görülmüştü. İmamoğlu çıkan görüntüler üzerine "kar küreme aracının balıkçının kapısında ne işi olduğu" konusuna hiç değinmeden doğrudan İçişleri Bakanlığı'nı suçlamış ve kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti.

Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuya değinen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu, bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduğunu ve bu konunun takipçisi olacağını da kendisi ifade etti. Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini, deyim yerindeyse, 'cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşımızın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atarak örtmeye kalkmasın. Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın. Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Görevlerinin başındalar. Burada herkese düşen de işini yapmak"

İMAMOĞLU MÜLKİYELİ BAKAN YARDIMCISINA "LİYAKATSİZ" DEDİ

DİAYDER imamlarının ve terör örgütü yandaşlarının İBB'de işe alınması, sonrasında belediyede ortaya çıkan yolsuzluklar ve en son da kar yağışında İstanbullulara hizmet götürememe skandallarıyla zor günler geçiren İmamoğlu, Mülkiye mezunu ve İçişleri bürokrasisinin çeşitli kademelerinde üst düzey görevlerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı için "müteahhitlikten" başka bir sıfatı bulunmayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Bu tür liyakatsizlere ben diyorum ki, o liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın. Ahlaksızlığa adım atmasın."