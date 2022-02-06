Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli bireylere yönelik eğitim çalıştayı düzenleyecek!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde engellilik ve yaşlılık alanında kaydedilen gelişmeler konusunda diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin güçlendirilmesinin daha da önemli hale geldiği belirtildi. Bu kapsamda bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, engellilik ve yaşlılık alanında uluslararası kuruluşlarla ve ülkelerle ikili işbirlikleri geliştirerek uluslararası uygulamaları takip ettiği belirtilip, "İş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar 2021 yılında da sürdürüldü. Bu çerçevede; İİT üyesi ülkelerden engellilik ve yaşlılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımında ihtiyaç duyulan konular toplandı. Tüm ülkelerden toplanan talepler neticesinde, Bakanlık ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde; İİT üyesi ülkelerde engellilik alanında odak nokta olan kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının yapılması amacıyla bir eğitim çalıştayı düzenlenmesi planlandı" denildi.

Bu kapsamda 'Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı'nın çevrim içi olarak 8-10 Şubat'ta düzenleneceği kaydedildi.