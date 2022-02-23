AYM’DEN sağlık çalışanları için önemli karar

Ceyhan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde, sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından açılan davada itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan mahkeme, iptalleri Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuru gerekçesinde, kamu görevlisi olarak kabul edilen özel sağlık kurumu çalışanlarına yönelik tehdit ve hakaret suçlarının işlenmesi durumunda suçun nitelikli hâlinin meydana geldiği, buna rağmen söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu sebeple, mağdur olan sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği, itiraz konusu kuralların sağlık personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen tehdit ve hakaret suçlarından verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellediği kaydedildi.

Bu engellemenin aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden olduğu belirtilerek kuralların Anayasa'ya olduğu ileri sürüldü.

İptal isteminde, kamu görevlisi olarak kabul edilen özel sağlık kurumu çalışanlarına yönelik tehdit ve hakaret suçlarının işlenmesi durumunda suçun nitelikli halinin meydana geldiği bildirildi. Buna rağmen söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği öne sürüldü. Dilekçede, mağdur olan sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği iddia edildi.

Kuralın öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımının ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararına teşekkür eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kararı manifeston gibi nitelendirdi. Semih Durmuş, "Anayasa Mahkemesi'nin sağlık çalışanlarına sahip çıkıldığını gösteren ve şiddet yanlısı canilere haddini bildiren manifesto niteliğindeki bu kararını takdirle karşılıyoruz. Bu önemli karar için Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağlıkta şiddetin kökü kazınmalıdır" ifadelerini kullandı.