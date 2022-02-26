Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TAHAP’tan yanıt: Üyelerimize kovan başı 36 kg değil, 0,09 kg şeker veriliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'ne karşı AK Parti'nin TAHAP adı altında bir yapı kurduğu iftirası üreticiyi kızdırdı. TAHAP Başkanı Sarıoğlu, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek iddialara yanıt verdi. TAHAP'ın her hizmetinin imzalı, resmi tutanaklarla tescillediğini aktaran Sarıoğlu, "Biz tarımda bir kızıl elmayı ateşledik. Çünkü TAHAP olarak, tarım ve gıdanın acilen milli güvenlik meselesi ilan edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.



"RANTÇILARA SATTIKLARI KANITLI"



Türk Şeker'in kayıtlarına göre birliklerin yıllardır, devletten şeker aldığını söyleyen Sarıoğlu, "Birlikler arıcılara vermek amacı ile devletimizden sübvanse olarak temin ettikleri bu şekeri yıllardır, bir kısmını arıcılara bir kısmını ise, haksızca ve kanunsuzca piyasadaki esnaflara, toptancılara ve rantçılara sattığı kanıtlıdır. Bu bilgi ve belgeler hem Türk Şeker'de hem de Tarım Bakanlığımızda mevcut" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN



Sarıoğlu, TAHAP'a kovan başı 36 kilogram şeker verildiği iddiasının yalan olduğunu vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, samimiyse kendisini Kızılay meydanına davet ediyorum, İçişleri Bakanlığı'nın STK İşleri Genel Müdürü de gelsin DERBİS sistemini açsın, Kemal Beye sayıları göstersin. TAHAP'ın bin 87 derneği vardır dernek kurmak için 16 kurucu üyeye ihtiyaç vardır. Basit bir matematik ile TAHAP'ın sadece yönetici kadrosu 17 bin 392'dir. TAHAP'ın 47 bin 392 üyesinin toplam 3 milyon 347 bin 296 arı kolonisi vardır. Verilen şeker miktarı koloni miktarına bölündüğünde üyelerimize kovan başı 36 kg değil, 0,09 kg şeker verildiği ortaya çıkıyor."



KOVANLI EYLEM



Sarıoğlu, bakanlığın ve Türk Şeker'in geriye dönük olarak söz konusu birliklere ilişkin denetim yapması gerektiğini söyleyerek, "Bu denetimler yapılmazsa, bize bir dönüş gelmezse bir hafta içerisinde, Türkiye genelinde, arılı kovanlarla şehir merkezlerine inip, eylem yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kesinlikle tarımın bileşenleri konusunda yanıltılıyor" ifadelerini kullandı.