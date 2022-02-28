İl müdürü çelik: “Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik”

İl müdürlüğü olarak daha iyisini yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren İl Müdürü Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çatısı altında ülkemiz genelinde erişilebilirlik hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan erişilebilirlik denetimlerimiz neticesinde 2021 yılında 81 ilimiz arasından en fazla erişilebilirlik belgesine sahip olan il olduğumuzu büyük bir gururla dile getirmek isterim. İlimizde engellilerimiz ve yaşlılarımız başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan denetimler gerçekleştirmekteyiz. Bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendinin riyasetinde engelli ve yaşlılarımız ile yaşamlarında kısıtlılık yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak il müdürlüğümüzde görevli mesai arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle gerçekleştirilen çalışmalarımıza hız kazandırmaya devam edeceğiz. Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar tüm kurumlarımızda bir kültür haline getirdiği "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın." anlayışı sayesinde "Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam" vizyonuyla ilimiz genelinde gerçekleştirilen erişilebilirlik hizmetlerimiz kapsamında 2020 yılında 18, 2021 yılında 54, bugüne kadar ise toplamda 604 denetimde 82 kuruma; şartları sağlamaları hasebiyle erişilebilirlik belgesi düzenlemiş bulunmaktayız. Bu vesileyle; tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza saygılarımı ve sevgilerimi iletiyor, yapacağımız tüm çalışmalarda büyük bir gayretle toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştırıcı çalışmaları en üst seviyede sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.