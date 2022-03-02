JASAT, firari cinayet zanlısını Şanlıurfa’da yakaladı

Şanlıurfa JASAT ekipleri yapılan çalışmalar kapsamında daha önce Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Şahin K.'nin izini buldu. Hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21.10.2021 gün ve sayılı dosyası kapsamında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin K.'nın Haliliye ilçesine bağlı Karatepe Mahallesinde olduğu tespit edildi.



JASAT ekipleri şahısı yakalamak için mahalleye baskın düzenledi. Ekiplerin şok baskını ile karşılaşan Şahin K. kaçarak bir arazide gizlenmeye başladı. JASAT ekipleri arazide yaptığı çalışma sonrası zanlının yerini tespit ederek kıskıvrak yakaladı.