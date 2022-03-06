Son dakika | Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bebek Mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Genç kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

