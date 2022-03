Masatlı: Kadın medeniyet mirasımızda hayatın her aşamasında vardır

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ev sahipliğinde Amasya Belediye Kültür Merkezin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Programı gerçekleştirildi. Programda şehit anneleri, eşleri ve kardeşlerinin yanı sıra protokol mensuplarının eşleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kadın yöneticileri ve toplumun tüm kesimlerinden kadınlar yer aldı.

Programda birer konuşma gerçekleştiren Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan, İş Kadınlarından Ayten Çöl ve Koruyucu Aile Saadet Özcan, kadınların ülkemizin ve milletimizin tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğuna ve olmaya da devam ettiğine değindi.

Esra Masatlı yaptığı konuşmada ise şu ifadelere yer verdi:

"Kadın olmanın mânâ ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içindeyiz. Kadınlar ailelerimizi ve toplumumuzu şekillendiren, istikbalimiz olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştiren toplum mimarlarımızdır. Bunun yanı sıra ülkemizin Kurtuluş Mücadelesinde ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Anadolu kadınının oynadığı rol hafızalarımızdan silinmemektedir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez' sözüyle, Anadolu kadınının milli mücadelede oynadığı can alıcı rolü özetlemiştir. Kadın, medeniyet mirasımızda hayatın her alanında vardır. Bugün kadın emeği sadece iş gücüne katılım seviyesinde değerlendirilmemelidir. Oysa tarlayı sürerken de, çocuk yetiştirirken de, evde pişen her yemekte, arkamızdan okunan her bir duada da kadın emeği vardır. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan, sevgiyi, nezaketi ve inceliği öğreten yine onlardır. Kadına karşı şiddet asla tolerans gösteremeyeceğimiz bir durumdur. Devletimiz de bu noktada kadınlarımızın yanında durmakta ve şiddetin önüne geçmek için gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. İçişleri Bakanlığımızın başta KADES uygulaması olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da düzenleme, uygulama ve hizmetleri ile çeşitli çalışmalarla kadına karşı şiddeti önlemek için mücadele etmektedir."

Konuşmaların ardından, azimle ve gayretle çalışarak kendi işlerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde takdire değer başarılara imza atan ilimiz kadın girişimcilerinin hayat hikâyeleri, üstesinden geldikleri zorluklar ve başarıları paylaşıldı.

Programın devamında Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Orkestra ve Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel türküler seslendirdi Müzik ziyafetinin ardından koroya ve girişimci kadınlarımıza plaket ve çiçek takdimi yapıldı.