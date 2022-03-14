Bodrum uluslararası optimist yarışlarına 449 yelkenci katılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesinin iş birliğinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübünün organizasyonuyla düzenlenen BIOR, 27 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşecek 2022 Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor.

2013'ten bu yana düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışlarının 10'uncusuna Arjantin, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Sırbistan, Tayland, Ukrayna, Amerika ve Türkiye'den 111 kulüp, 449 yelkenci katılacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, Dünya Optimist Şampiyonası öncesi BIOR'un prova niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz BIOR ile hem bizim sporcularımız hem de diğer tüm sporcular Dünya Şampiyonası öncesi Bodrum'da bir araya gelecek. Bu yıl üst üste düzenlenecek tüm bu önemli organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İçmeler mevkiinde bulunan Yelken Kulüp'te her iki önemli organizasyon için yenileme çalışmaları devam ederken, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 14-20 Mart tarihleri arasında Yıldızlar Kupası düzenlenecek. Bu yarışlarda aynı zamanda, Dünya Optimist Şampiyonasına katılacak Milli Takım belirlenecek.