Anamur’da sahte içki kabusu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Anamur Devlet Hastanesi'ne getirilen 2007 doğumlu V.A. hayati tehlikesi bulunduğu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan V.A içkiyi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında ismini bilmediği, ancak 'Dayı' lakaplı bir şahıstan aldığını söyledi. El yapımı içkiden zehirlenen V.A, şüpheli "dayı" lakaplı H.E'den şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Anamur llçe Emniyet Müdürlüğü ekpleri, şüpheli H.E.'yi gözaltına aldı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 litre sahte içki ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, ele geçirilen sahte içkileri internetten sipariş ettiğini, etil alkolden içmek amacıyla kendisinin imal ettiğini, kimseye satmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.