BEÜ öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendirildi

Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Özdemir ile Dr. Öğretim Üyesi Berna Aksoy tarafından bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıya Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri ile akademik ve idari personeli katıldı. Sıfır atık koordinatörlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda sağlanan enerji tasarruf ve kazanımlar anlatılarak, öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca öğrencilere, hangi atıkların ne şekilde geri dönüşebileceği konusunda öğrencilere bilgi verildi.

BEÜ'DE 2021 YILI İÇERİSİNDE 46,11 TON ATIK TOPLANDI

Sıfır atık projesi kapsamında, BEÜ kampüslerinde kurulan geçici depolama sahalarından 2021 yılı içerisinde 46,11 ton atık toplandı. Bu atıkların %83'nü kağıt, %13'nü plastik, %3'nü cam ve %1'ni metal atıklar oluşturmaktadır.Toplanan atıklar sayesinde; 38,29 ton kağıdın geri dönüşümü ile 651 ağacın kesilmesi önlenmiş 1072 m3 su tasarrufu sağlanırken, Toplam 7110 ton sera gazı emisyonu önlenerek 711 adet ağaç kurtarılmış böylece 1,78 hektarlık ormanlık alan çevreye kazandırıldı. Diğer yandan 192.590 kwh'lik bir enerji tasarrufu ile birlikte 15.974 litre petrol tasarrufu sağlandığı bildirildi. Toplantı sonrası Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zor tarafından sunumu yapan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.