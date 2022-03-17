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Giriş Tarihi: 17.3.2022

HDP’li eski başkana gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
HDP’li eski başkana gözaltı
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın "Şehir yapılanmasına" yönelik terör soruşturması kapsamında HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Buluttekin'i dün sabah evinde gözaltına aldı.
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HDP’li eski başkana gözaltı
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