HDP’li eski başkana gözaltı

DİYARBAKIR
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin
gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın "Şehir yapılanmasına" yönelik terör soruşturması kapsamında HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Buluttekin'i dün sabah evinde gözaltına aldı.