CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun hakim Akın Gürlek’e ağır hakaretleri hakkında tartışmalı karar

Kılıçdaroğlu, 20 Ekim'de TBMM'deki CHP grup toplantısında Gürlek'e, "Yeni Zekeriya Öz'ümüz" demişti. 12 dakika boyunca Gürlek'e hakaret içerikli sözler söyleyen Kılıçdaroğlu şu ağır sözleri söylemişti:

Akın Gürlek, bu yeni Zekeriya Öz'ümüz çıktı… Bütün kirli işleri bana gönderin diyor. Bütün haksız dosyaları bana gönderin diyor. Hiç meraklanmayın diyor. Sadece bana bir göz kırpın diyor. Ben gereğini yaparım diyor… Bu Akın Gürlek böyle bir adamdır. Bundan adalet filan beklenmez, adaleti katleden adam kimdir derseniz Adı Akın Gürlek'tir. Bu kadar açık bu kadar. Yeni Zekeriya Öz'dür. Hukuk fakültelerinden mezun olmuş görünüyor iseler de asıl talimatı gücü yasalardan hukuktan vicdandan değil saraydan alanlardır. Bunlardan hakim olmaz. Bunlar kendi çıkarları için yapmayacakları şey yoktur…

Dosyaya bakan İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ilginç bir şekilde çok ağır sözlere rağmen davanın reddine karar verdi. Hakim Muhammed Çelik tarafından verilen karar Kemal Kılıçdaropğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından sevinçle kamuoyuna duyuruldu. CHP'ye yakın yayın kuruluşları da haber coşkuyla karşıladı. Hakim Muhammet Çelik'in hukuk çevrelerince tartışmalı bulunan kararına itiraz edileceği öğrenildi.