‘Kandil’in yolunu anneler kapattı’

VAN
'de çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP
il binası önündeki evlat nöbetinde 31'inci hafta geride kaldı. 11 yıl önce henüz 13 yaşında iken dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemini sürdüren Nazlı Sancar
, "Kızım Şeyma, beni duyuyorsan, beni görüyorsan gel; devlet güçlerimize teslim ol. 34 evlat geldi, ailelerine kavuştu. Dağdaki bütün çocuklara sesleniyorum. Sıcak yuvanıza, annenizin kucağına dönün. Kandil'in yolunu biz kapattık. Aileler bu eylemi başlattıktan sonra çocuklar artık dağa gitmiyor" dedi.