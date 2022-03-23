Teşhis hekiminse hüküm hakimindir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sağlıkta şiddet tartışmalarına ilişkin video mesaj yoluyla önemli açıklamalarda bulundu. Bu konuda yeni yasal düzenlemelere vurgu yapan Bakan Koca özetle şunları söyledi: "Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi, Malpraktis (doktor hatası) davalarındaki hata ve haksızlıkların sona erdirilmesi için bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Meclisimize sunulup, Adalet Komisyonu
'na sevk edildi. Bu kanun teklifi, kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi, sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı artırıcı suç haline getirecek. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak. Hastaneler, bu kerim devletin göz bebeği kurumlardır. Sağlıkta şiddet olayları da dâhil hukuka akseden hiçbir sorunda bir taraf peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur değildir. Teşhis hekimin ise hüküm de hâkimindir. Bilhassa hekim arkadaşlarımızdan, tüm camiamızdan rica ediyorum. Adalete güvenin. Biz toplum olarak, salgının dehşet saçtığı günlerde sağlık çalışanlarına Sağlık Ordusu
adını verdik. Biri milletini düşmana, biri milletini hastalıklara karşı koruyan iki ordumuz var. Ordu-millet olan bu toplum, bu iki orduyu ayıramaz. Sözlerimi üç vurguyla bitirmek istiyorum. Hasta haklarının korunmasında hassasız. Hasta- sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi daha olgun hale getireceğiz. Sağlıkta her türlü şiddet olayına, sağlık çalışanlarının açılan davalarda haksız bedeller ödemesine karşı gereken adımları atacağız." ANKARA