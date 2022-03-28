Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi, ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahyayla süslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.