Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi, ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahyayla süslendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.
Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
⏰20.42#Ayasofya-i Kebir Camii Şerifimizin minareleri yine ışıl ışıl🌙— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2022
LA İLAHE İLLALLAH yazılı mahyamız bu #Ramazan ayında da #İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak.#HayırlıOlsun#RamazanGeliyor#Mahya pic.twitter.com/ZeAesmXveX