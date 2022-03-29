Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla’da

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Vali Yardımcısı Vekili YİKOB Başkanı Baha Başçelik, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Fethiye kaymakamı Alper Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Yarbay Süleyman Ercan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Ekinciler, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Filiz Karaağaç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Emre Tümer, Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın, Marmaris Belediyesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, oda başkanları ile organizasyon temsilcileri katıldı.

TANITIMA BÜYÜK KATKI

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Halikarnas Kupası, 25 Mayıs'ta dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Göcek-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışın ödül töreni 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışına 60'ın üzerinde ekip ve 600'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor. Muğla'nın sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.