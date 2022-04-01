Başkan Erdoğan net mesaj verdi: Hedefimiz Putin ve Zelenski’yi buluşturmak

Giriş Tarihi: 1.4.2022

ERDOĞAN: Gerek Sayın Putin’le gerek Sayın Zelenski ile görüşmeler yapma kararlılığım var. ‘Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek’ diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız