Başkan Erdoğan net mesaj verdi: Hedefimiz Putin ve Zelenski’yi buluşturmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , iki gün süren Özbekistan gezisinin ikinci gününde tarihi Hive kentinde, seyahate katılan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanması, Türkiye 'nin garantör ülke olma ihtimali, İsrail ile enerji konusunda atılacak yeni işbirliği adımları, asgari ücrete ara zam olasılığı ve gıda güvenliği konularında özetle şunları söyledi:Özbekistan'a gerçekleştirdiğimiz resmi ziyareti hamdolsun başarıyla tamamladık. Aziz kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Mirziyoyev ile ayrıca Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık ettik. Türkiye-Özbekistan ilişkilerini artık 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttik. Başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere uluslararası kuruluşlarda aramızdaki temas ve eşgüdümü artırmak hususunda fikir birliğine vardık. Ticaretimizi şu anki 3.6 milyar dolar seviyesinden inşallah önce 5 milyar dolara, ardından da 10 milyar dolara çıkarma iradesini ortaya koyduk.Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul 'da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inanıyorum. Rusya'nın Kiev ve Çernihiv 'deki askeri operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararı gerçekten önemli bir adımdır. Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip "Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek" diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu yok. Aslında Ukrayna'nın Avrupa Birliği konusunda da çok ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihtimal vermiyorum. Buna rağmen Sayın Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi noktasındaki olumlu bakışını öğrendim, duydum. Kendisiyle görüşmemde de bunu kendisinden duymak, bu konuda atılacak adımları da daha isabetli değerlendirme imkânını bize vermiş olur. Biliyorsunuz işte 1963'ten bu yana Avrupa Birliği bize neler yaptı? Devamlı oyaladı, hâlâ oyalıyor. Garantörlük konusunda da biz, Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz; ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor.Biliyorsunuz, Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti oldu. Yapılan maliyet hesapları neticesinde bu işin en uygun olanının Türkiye üzerinden bu doğalgazın çıkışı olduğu görülüyor. Sayın Herzog'la yaptığımız görüşmede 'Dışişleri Bakanımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımı size göndereyim' dedim. Sayın Herzog da 'Memnuniyetle' dedi. Bu konuda çok umutluyum.(SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun 'Erbakan yaşasaydı CHP'nin yanında olurdu' sözlerine cevaben) Temel Bey'in ebedi âlemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Haddine mi senin ya? Mesele Erbakan Hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Millet İttifakı'nda bakıyorsun bir tarafta PKK'nın parlamentomuza sızmış olan uçları var. Bu terör örgütünün temsilcilerinin içinde bulunduğu bir yapıyla bir araya gelmek; yani bu kalkıp da mukayese edilebilir mi?ŞUanda bizim gıda güvenliği noktasındahiçbir sıkıntımız yok. Bu konuda yalanyanlış haberlere vatandaşlarımın itibaretmemelerini istiyorum. Bu konuyla ilgilibuğdayda biraz sıkıntımız vardı. Nitekimbu sıkıntı da büyük ölçüde aşılmış vaziyette.Ama biz daha da takviye alalım diyoruz.Bunun dışında şu anda ne yazık ki kırmızıeti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılarvar. Bu konuyla ilgili Tarım Bakanımlakonuştuk. Dedi ki, elimizdeki, TİGEM çiftliklerimizdekikesimlik hayvanları bir an öncekeselim ve bu ramazan ayında bir defaevlere kıymada, kuşbaşında ucuz et girmeimkânı olsun.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, Çengelköy'de aracını durdurup kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.('Asgari ücrette ara zam olacak mı?' sorusu üzerine...) Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.BİZ, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağımızı ve bunun nedenlerini daha önce defalarca açıkladık. Bir yandan Rusya'nın askeri faaliyetlerine tepkimizi ortaya koyarken bir yandan da diyaloğumuzu sürdürmeyi önemsiyoruz. Diğer yandan Roman Abramoviç, Rus heyetinin bir üyesi olarak İstanbul'daki müzakerelere katılmıştır. Masaya kimin geldiğinden öte kim adına geldiğine bakılmalı. Eğer Rusya ve Sayın Putin kendi heyetinin içerisine Abramoviç'i de tercih ederek koymuşsa demek ki inanmış, güvenmiş.(Muhalefetin yeni projelere ilişkin yaklaşımı)DÜŞÜNÜN, şimdi biz 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz, adamlar bunu bile yok farz ediyorlar. Teşekkür eder insan. Bu kadar önemli, muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Bu eserden kim istifade edecek? 85 milyon Türk evladı, ayrıca tüm insanlık buradan istifade edecek. Hazine'den 1 kuruş para çıkmayan böyle dev yatırımlar için kalkıp da kredi alsanız, bu kredinin faiz hesabını yapın. Bu faiz hesabı acaba nereye varır? Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O (Kılıçdaroğlu) vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. Ama ona bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler, çünkü SSK'da genel müdürken orayı batırdı.