İnsani koridoru Erdoğan açtırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivil Ukraynalı ve yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu. Bakanlık, Erdoğan'ın Putin'le konuyu görüşmesi sonrası tahliyeye tam yardım sağlanmasına karar verildiğini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "3 Nisan (dün) günü Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldı.Hareket yolunda sessizlik rejimine sıkı bir şekilde uyulacağı garanti edildi. Yabancı vatandaşlar Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilir. İnsani koridor, Ukrayna tarafının da sessizlik rejimini sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda açık kalacak." Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Türkiye'nin girişimiyle bugün saat 10.00'dan itibaren Mariupol'den sivillerin kurtarılması için yeniden insani koridor açacaklarını bildirdi.Tahliyeler için Berdyansk Limanı'nın da kullanılacağını söyleyen Mizintsev, "Ukraynalı yetkililerin ateşkesin sağlanması yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için, Türk meslektaşlarımızın desteğine güveniyoruz" dedi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, önceki gün tahliyeler için Erdoğan'dan yardım talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Mariupol'dan önceki gece 42 otobüsle 2 bin sivil tahliye edildi.Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi. Vereşçuk, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 otobüslük konvoyla ilk tahliyenin gerçekleştiğini söyleyerek 'Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs daha hazır bekletiliyor.Bu otobüslerin şehre bırakılmaması halin sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelebilir. Mariupol yakınlarına ulaşacak 7 otobüse de Uluslararası Kızılhaç Örgütü eşlik edecek. Mariupol'den Zaporijya şehrine açılan koridordan siviller de kendi araçlarıyla gidebilir" dedi. Luhansk bölgesindeki bazı şehirlerden de sivillerin tahliyesini planladıklarını anlatan Vereşçuk, tahliyesi sürecinin başlaması için Rus tarafından Luhansk'ta da ateşkesin sağlamasını beklediklerini kaydetti. DIŞ HABERLER