Bakan Soylu duyurdu: HDP milletvekilleri terörist cenazesine koştu

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Eren Abluka-5 operasyonu başlattı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRLDİ

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce tarafından icra edilen J-SİHA ve J-İHA destekli operasyonda; JÖH ve Jandarma Komando birliklerince 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristler ile birlikte, 3 piyade tüfeği ile teröristlere ait mühimmat, teçhizat ve malzemeler de ele geçirilmişti.

TÜKENİYORSUNUZ, TESLİM OLUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyala medya hesabından, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun" paylaşımda bulunmuştu.

HDP VEKİLLER TERÖRİST CENAZESİNE KOŞTU

İçişleri Bakanı Soylu, terörist cenazesine HDP'li milletvekillerinin katılmak istediğini açıkladı. Soylu, "Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK Mv. ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur"dedi.