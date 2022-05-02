Dansözlü ramazan etkinliğine tepki

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ramazan Şenliği' adı altında düzenlediği etkinlikte mayolu bir dansçının sahnede müzik işliğinde dans etmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Haddini Bil Antalya Belediyesi" başlığı altında skandal görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve etkinliği düzenleyen belediye çalışanlarını eleştirdi. Yapılan yorumlar arasında, "Bu belediyeler Ramazan-ı Şerif'ten uzak dursunlar", "Tükürürüm sizin yapacağınız işe", "Acilen soruşturma açılmalı, bu nasıl rezilliktir" ifadeleri yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise olayın kendileri ile alakasını olmadığını, bir kişinin kendiliğinden sahneye çıkıp dans ettiğini ve görevliler tarafından uyarılarak sahneden indirildiğini öne sürdü.