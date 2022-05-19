İstanbul’da 19 Mayıs coşkusu

HACICAFEROĞLU: KAHRAMANLIK DESTANININ TEMİNATI SİZ GENÇLERSİNİZ

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen kutlama Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, "1919'da başlayıp Cumhuriyet ile taçlanan bu kahramanlık destanının teminatı sizlersiniz. Bu bayram sizin, bu gurur sizin. Şan ve şeref dolu tarihimizin gururunu gelecek nesillere sizler aktaracaksınız. Bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda birbirinizi tamamlayarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileriye, daha çok geliştirecek, sizler taşıyacaksınız. Binlerce şehit vererek büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu verilen emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Biliyoruz ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" dedi.