SON DAKİKA: AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul’da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.
Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi. Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak.
"ÖĞRENCİLERİMİ MOTİVE EDECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"
Meclisin aldığı ısrar karar sonrasında konuşma yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Geçtiğimiz ayda AK Parti ve MHP gruplarınca UKOME tarafından alınan karar çerçevesinde toplu taşıma biletlerine yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilerimizin biletlerinde uygulanmaması ve buradan ortaya çıkacak olan ücretin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili ortak bir teklif vermiş ve bunu da meclisimiz kararlaştırmıştı. Ancak meclisimizin kararlaştırmış olduğu bu karar yani öğrencilere, öğrenci biletlerine gelen yüzde 40 zammın öğrenci biletlerinde uygulanmaması, bunun da.
Son Dakika: AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesi kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından veto edilmiştir. Biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak yani Cumhur İttifakı olarak 'eğer Belediye Başkanı bu kararı veto ederse ısrar karar olarak bu kararı yeniden geçireceğiz ve İstanbul'daki öğrencilerimizin okullarına giderken bu biletlerini yüzde 40 zammı uygulanmadan okullarına gitmesini, onların derslerine motive olmasını, başarıya motive olmasına katkı sunacağımızı söylemiştik.' Bugün yine Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak öğrencilerimize yapılan yüzde 40'lık zammın uygulanmaması, bunun büyükşehir belediyesi tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili ısrar kararı geçirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Göksu'nun konuşmasından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise "Burada yapılmak istenen İETT'yi ve İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale düşürmek. Ama bu başarılı olmayacak" ifadelerini kullanarak meclisin öğrenciklere yönelik aldığı zam muafiyetini eleştirdi.
"REKLAMA AYIRDIĞINI PARANIN BİR KISMIYLA SÜBVANSE EDEBİLİRSİNİZ"
İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da alınan kararı eleştirdikten sonra tekrar söz alan Göksu, "Aslında bizim teklifimizin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Her şeyde olduğu gibi sadece manipülasyon yapmak, bir algı oyununun peşindeler. Biz İETT'yle ilgili bir şey söylemiyoruz ki. Diyoruz ki ey Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hani diyordunuz ya 'toplu taşımadan kar mı elde edilir? Toplu taşıma yapılabilse de ücretsiz olsa' diye seçimde bol bol konuştunuz ya bunu gerçekten uygulayın. Mesela hani halkçıydınız ya siz. Hani sosyal demokratsınız ya böyle zamanda devrede olmayacaksınız da nerede devrede olacaksınız? Ve diyoruz ki o toplu taşımanın kurumu İETT'yi de herhangi bir sıkıntıya sokmamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde reklama harcadığınız, gezilere harcadığınız, mesela fantezi yaptığınız işlere harcadığınız o büyük paraları bir kenara ayırın. Söylediğimiz cümle şu İstanbul'daki bütün öğrencilerin bu yüzde 40 zammını biz sübvanse etsek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti yaklaşık olarak söylüyorum. 463 hadi 500 milyon TL olsun.. Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir rakam değil. İstediğimiz, söylediğimiz şey şu. İstanbullu çocuklardan beş yüz milyonu çok görmeyin. Bu çocukların biletlerini sübvanse ederseniz onlar hayata hazırlanırlar. Bu şehrin, bu ülkenin geleceğine katkı üretmek üzere emek ortaya koyarlar. Bunu söylüyoruz" diye konuştu.
İMAMOĞLU NİSAN AYINDA VETO ETMİŞTİ
AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkmış ve öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıklamıştı. İBB Başkanı Nisan ayının son günlerinde de meclisin aldığı kararı veto etmişti.
TEK GEÇİŞ ÜCRETİ DE 2.67'YE GERİ ÇEKİLDİ
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 40'lık ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için 11 Nisan'da verdiği teklif, komisyondan gelmesiyle 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi 14 Nisan'da karara bağlanmıştı. Ayrıca öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 6 Nisan tarihinde yapılan yüzde 40'lık zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesine karar verilmişti.
AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklif hakkında CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri set tepki göstermişti. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edilmişti.