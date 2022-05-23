SON DAKİKA: AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul’da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...

Göksu'nun konuşmasından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise "Burada yapılmak istenen İETT'yi ve İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale düşürmek. Ama bu başarılı olmayacak" ifadelerini kullanarak meclisin öğrenciklere yönelik aldığı zam muafiyetini eleştirdi.

"REKLAMA AYIRDIĞINI PARANIN BİR KISMIYLA SÜBVANSE EDEBİLİRSİNİZ"

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da alınan kararı eleştirdikten sonra tekrar söz alan Göksu, "Aslında bizim teklifimizin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Her şeyde olduğu gibi sadece manipülasyon yapmak, bir algı oyununun peşindeler. Biz İETT'yle ilgili bir şey söylemiyoruz ki. Diyoruz ki ey Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hani diyordunuz ya 'toplu taşımadan kar mı elde edilir? Toplu taşıma yapılabilse de ücretsiz olsa' diye seçimde bol bol konuştunuz ya bunu gerçekten uygulayın. Mesela hani halkçıydınız ya siz. Hani sosyal demokratsınız ya böyle zamanda devrede olmayacaksınız da nerede devrede olacaksınız? Ve diyoruz ki o toplu taşımanın kurumu İETT'yi de herhangi bir sıkıntıya sokmamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde reklama harcadığınız, gezilere harcadığınız, mesela fantezi yaptığınız işlere harcadığınız o büyük paraları bir kenara ayırın. Söylediğimiz cümle şu İstanbul'daki bütün öğrencilerin bu yüzde 40 zammını biz sübvanse etsek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti yaklaşık olarak söylüyorum. 463 hadi 500 milyon TL olsun.. Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir rakam değil. İstediğimiz, söylediğimiz şey şu. İstanbullu çocuklardan beş yüz milyonu çok görmeyin. Bu çocukların biletlerini sübvanse ederseniz onlar hayata hazırlanırlar. Bu şehrin, bu ülkenin geleceğine katkı üretmek üzere emek ortaya koyarlar. Bunu söylüyoruz" diye konuştu.