Son Dakika: AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi | Video

Son dakika haberi: Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40’lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.