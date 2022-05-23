Son Dakika: AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi | Video
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Son dakika haberi: Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40’lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.