Askeri hakimlerin başvurusuna HSK’dan ret

Askeri hakimlikten adli ve idari yargıya geçmek isteyen 21 hakim Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuruda bulundu. HSK 2. Dairesi, başvuruyu yapan hakimlerin durumlarına görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantıda, 21 hakimin başvurusu reddedildi. Bunun üzerine söz konusu hakimlerden 11'i yeniden inceleme talebi için tekrar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuruda bulundu. Yeniden inceleme talebinde bulunan hakimlerin yaptığı başvurunun HSK İkinci Daire üyelerinin yapacağı toplantıda değerlendirileceği ve karara bağlanacağı öğrenildi.

ANKARA BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

Başvuruda bulunan askeri hakimlerin arasında Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.