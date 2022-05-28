2.5 yılda 3 bin 895 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

TSK'DAKİ 3 BİN 895 KRİPTO FETÖCÜ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bugüne kadar düzenlenen 27 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 895 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 367'si muvazzaf, 720'si muvazzaf olmayan asker, 853'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 670'inin tutuklandığı, 613 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.