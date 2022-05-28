2.5 yılda 3 bin 895 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile 23'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda düzenlenen son operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplam 56 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, bir şüpheli hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 16 şüpheli ise faydalı itirafçılık kapsamında kolluk birimleri tarafından serbest bırakıldı. İşleri tamamlanan ve sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 39 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yurt dışında firar durumda olduğu, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
TSK'DAKİ 3 BİN 895 KRİPTO FETÖCÜ
Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bugüne kadar düzenlenen 27 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 895 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 367'si muvazzaf, 720'si muvazzaf olmayan asker, 853'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 670'inin tutuklandığı, 613 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.