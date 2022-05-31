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Giriş Tarihi: 31.5.2022 18:43 Son Güncelleme: 31.5.2022 18:43

Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince Bitlis merkezli 6 İl’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik 31 Mayıs 2022 günü Bitlis merkez olmak üzere Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise, 13 akıllı cep telefonu, 2 tuşlu cep telefonu, 17 sim kart ele geçirildi. 4 adet hafıza kartı, 58 DVD CD, 4 kaset ile 14 fotoğraf makinası film rulosu bulundu. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcıları'nın talimatıyla muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

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Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
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