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Giriş Tarihi: 2.6.2022 03:59

Adalet Bakan yardımcısı değişti

HALİT TURAN HALİT TURAN
Adalet Bakan yardımcısı değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Danıştay üyeliğine Başkan Erdoğan tarafından Adalet Bakan yardımcısı Uğurhan Kuş atandı. Uğurhan Kuş’tan boşalan Adalet Bakan yardımcılığı görevine ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek getirildi

Danıştay'da 12 yıllık görev süresi sona eren veya emekliye ayrılan 8 üyenin yerine 4 yeni üyenin 3'ü Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nda yapılan seçimle belirlendi. Buna göre; Genel Kurul'da yapılan gizli oylamayla HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu yeni Danıştay üyeleri oldu.

UĞURHAN KUŞ DANIŞTAY ÜYELİĞİNE ATANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek üye ise belli oldu. Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle Adalet Bakan yardımcısı Uğurhan Kuş, Başkan Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı.

BAKAN YARDIMCISI AKIN GÜRLEK OLDU

Yine Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle Uğurhan Kuş'tan boşalan Adalet Bakan yardımcılığı koltuğuna İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek atandı.

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Adalet Bakan yardımcısı değişti
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