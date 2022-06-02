Trabzon’da gerçeği aratmayan tatbikat! Bakan Soylu: Türkiye’de ilk kez Trabzon’da yapılıyor

İLK KEZ SEL TAŞKIN TEHLİKESİ ERKEN UYARI TATBİKATI YAPILIYOR

Bakan Soylu, "Daha dün Ağrı'da bu gece sabaha karşı da Kars'ta merkezde bir köyde yine bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. İkisi çocuk olmak üzere üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Şimdi aldığımız tedbirler var. Buna ait de attığımız adımlar ve sonuçlar var. 2025 yılında bitmesi gereken il risk afet azaltma planlarını iratları 2021 sonu itibariyle bitirdik. Bu ne demektir? her ilin kendine ait riski o ilin üniversiteden, valilikten, bütün kurum ve kuruluşlardan, belediyelerden, paydaşlarıyla beraber tekrar değerlendirilmiş ve Türkiye afet risk azaltma planı gerçekleştirilmiştir. Yine biz 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan ettik. Bu tatbikatlar ile 500 bini aşkın kişiye bir vesile ile dokunmuş, eğitim bilgisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye'de 50 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Yani sadece gerçek afetlerle kalmıyoruz. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası önlem, müdahale ve iyileştirmeyi yapmak konusunda da afetin gereklerini yerine getirebilmek için Türkiye bütün kuruluşları ile beraber bir mücadeleyi de ortaya koymaktadır. Kurumlarımızın entegrasyonunu anlayabilmek, vatandaşlarımıza afet ile karşı karşıya kaldığımızda ne yapabiliriz bilgisini bir vesile ile verebilmek için de bunu sağlıyoruz. Bu tatbikatın kendine ait özellikleri ve ilkleri var. Sel taşkın tehlikesi erken uyarı tatbikatı ilk kez yapılıyor. Burada bir erken uyarı sistemi koyduk. Bu erken uyarı sisteminde Meteoroloji ve DSİ ile birlikte onların ortaya koyacakları bir sistemle tüm vatandaşlarımıza belediye hoparlörlerinden, ilgili cami hoparlörlerinden, bir sistem olarak otomatik olarak iletilmektedir. İkaz ve alarm sistemi ilk kez burada kullanılmış yeni bir sistemdir. Hem alarm hem sesli uyarı sistemi bunlarda otomatik sistemlerdir. Yine bunun yanı sıra ilk defa bir sel tatbikatında haber alma yayma sistemi (HAY)ile neyle karşı karşıya kaldığımız bütün paydaş kuruluşlara özellikle DSİ ve Meteorolojiden aldığı bilgilerle AFAD'ın ortaya koyduğu bilgilendirme ile beraber bütün sistemi haberdar ediyor. Yine burada ilk kez kullanılan bir sistem daha var. Biliyorsunuz Sms olarak mesaj atılabilir, ama ilk kez biz CMAS olarak yani hücresel mesaj attık ve bunu burada değerlendirdik. Yine bunu Kağıthane de yapmıştık. Bizim telefona indirdiğimiz e-AFAD uygulamamız var. Bu uygulamayı burada deniyoruz. Bu uygulamayla mahsur kalmış bir kişinin 112'ye e-AFAD üzerinden ulaşarak ona konumsal olarak nerede olduğunun bilinmesi ve ona gidecek sağlık kuruluşlarımızın UMKE kuruluşlarımızın yardımlarıyla oluşabilecek süreci de burada tekrar deniyoruz. ilk defada dere kenarlarına ve yollara afetle alakalı yani selle alakalı bir riskle karşı karşıya kaldığında toplanma alanlarına nasıl gidilebileceğine yönelik yönlendirme tabelalarını ve levhalarını da burada bu AFAD'da ortaya koymuş oluyoruz" dedi.