Göksu’dan İmamoğlu’na ’Kurdele belediyeciliği’ tepkisi

"HAZIRA KONARAK 'BİZ YAPTIK' DİYOR"

Göksu paylaştığı görselde ise şunları aktardı: "İstanbul'daki okul bahçelerine 220 adet spor salonu yapıldığını İBB kurumsal hesabından 2017 yılında duyurulmuştu. CHP'li İBB yönetimi her işte olduğu gibi bu konuda da hazıra konarak "Biz yaptık" diyor. "İstanbul'a 35 yeni spor salonu yaptık" diyerek açılış şovu yapan CHP'li İBB yönetiminin bu algısı da yalan çıktı. Spor salonlarının tamamı AK Parti döneminde başlatıldı. Birçoğu aktif olarak kullanılıyordu. CHP'li İBB yönetimi, tamamı AK Parti döneminde başlatılıp birçoğu bitirilen ve yıllardır kullanılan spor salonlarını "biz yaptık" diye algı oluşturuyor."