DDP’li vekilden polise yumruk

Kadıköy'de dün bölücü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a destek için yürüyüş yapan grupta yer alan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz, bir polis memurunu yumrukladı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, izinsiz yürüyüş yapan, aralarında HDP ve DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara uyarıda bulunulduğu belirtilerek, "Uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık veren ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi yakalanmıştır.Görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalanan 70 şüpheliden 25'i hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter paylaşımında "Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" ifadelerine yer verdi.