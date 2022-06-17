Eski ABB Başkanı Melih Gökçek A Haber’de!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

YAVAŞ SANAL BİR BELEDİYE BAŞKANI

Mansur Yavaş bana çattıkça hayat buluyor. Mansur Yavaş sanal bir belediye başkanı. Sayın Yavaş'a teklifim ekranlar önünde tartışmak. Ama o sürekli bana çatıyor ve bu nedenle ben de onun hakkında konuşuyorum.

Biden 7'li masayı neden destekliyor? Millet İttifakı seçimleri kazanırsa HDP sözde Kürdistan'ı kurmak istemeyecek mi?.

ABB'DE BÜYÜK VURGUN VAR

Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgun Cumhuriyet tarihinde olmadı. Yavaş'ın Ankara'da bir icraatı bile yok.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin 200 kişi işten çıkarıldı. Mansur Yavaş 2019'dan bu yana 15 bin kişiyi işe aldı. Bunların bir bölümü hiç işe gelmiyor.

ADAY OLMAK İÇİN ÇILDIRIYOR

Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adayı olmak için çıldırıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa Türkiye üç buçuk yılda batar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 tane şirketi var, 15'i de batıyor.