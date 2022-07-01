15 Temmuz gazisi Recep Kara: O gece vurulan hiç kimse elindeki bayrağı bırakmadı

Sağlık Bakanlığı personeli olan ve o dönem Ankara Cebeci'de yaşayan Recep Kara (38), uçak sesleri duyması üzerine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın 'bu bir kalkışma hareketidir' açıklamasını duyan Kara, abdestini alarak sokağa çıktı.
Bir süre sokakta yürüyen Kara, darbecilerin komutasındaki tankı engellemek için önüne geçti. Ancak darbeciler tankı Kara'nın üzerine sürdü. Kara, tutunduğu tanka birlikte 2 kilometre sürüklendi.
'ELLERİNDEKİ TÜRK BAYRAKLARINI BIRAKMIYORLARDI'
Konya Bozkır Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Recep Kara, o gece yaşananları unutamıyor. Kara, "Yaşlısı, genci ellerine Türk bayraklarını alarak darbecilere karşı koyuyordu. Milletinize kurşun sıkmayın desek te hainler bizi dinlemedi.
İnsanları bacaklarından vuruyorlardı. Ama o insanlar vurulmalarına rağmen ellerindeki bayrakları bırakmıyordu. Tankın üzerindeyken beni de kolumdan vurdular. Yaralılar birbirlerine yardım ediyordu. Türk bayrağını yaralarına sarıyorlardı. Sonra hastaneye gittiğimizde orada gördüklerimi halen unutamam.
Herkes vurulmuş, yaralıydı ama yine de birbirleri için diğerine bak onun yarası daha önemli diyorlardı. Onları o halde görünce benim yaram nedir ki diyerek utandım. O kadar büyük bir milletiz ki o hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik" dedi.
'EN GÜZEL NAMAZIMI KILDIM'
Vurulduğu günün sabahında kanlar içerisinde sabah namazını kıldığını anlatan Recep Kara, "Darbecilere ülkemizi teslim etmediğimizi öğrenince sabah namazını kıldım.
Üzerim başım kan içerisindeydi ama en güzel, en huzurlu namazlarımdan birini kıldım. O hainler emellerine ulaşamamıştı. Üzerinden 6 yıl geçti ama o günü düşündükçe duygulanıyorum. İnsanlar iman gücüyle o tanklara o silahlara kafa tutuyordu.
Rabbim o hainlere bir daha fırsat vermesin" diye konuştu. Recep Kara tankın namlusunu kafasına vurmaları nedeniyle zaman zaman hafıza kaybı problemi yaşadığını ve bu nedenle de tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi.