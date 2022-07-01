15 Temmuz gazisi Recep Kara: O gece vurulan hiç kimse elindeki bayrağı bırakmadı





Herkes vurulmuş, yaralıydı ama yine de birbirleri için diğerine bak onun yarası daha önemli diyorlardı. Onları o halde görünce benim yaram nedir ki diyerek utandım. O kadar büyük bir milletiz ki o hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik" dedi.