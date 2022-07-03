Bursa’da Şehit Halis Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Şemdinli ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon sırasında nehre düşen Teğmen Halis Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin naaşı askeri uçakla Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildikten sonra helikopterle Büyükorhan ilçesine götürüldü.

Orhankebir Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığa dualarla defnedildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin naaşını getiren uçağın rotar yapması nedeniyle gecikmeyle kılınan cenaze namazı sonrası genç Teğmen Halis Keskin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.