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Giriş Tarihi: 3.7.2022 20:13

Bursa'da Şehit Halis Keskin son yolculuğuna uğurlandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da Şehit Halis Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında nehre düşerek şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin, memleketi Bursa'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 26 yaşındaki Piyade Teğmen Halis Keskin'in 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü ve eşi Elif Keskin’in 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şemdinli ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon sırasında nehre düşen Teğmen Halis Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin naaşı askeri uçakla Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildikten sonra helikopterle Büyükorhan ilçesine götürüldü.

Orhankebir Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığa dualarla defnedildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin naaşını getiren uçağın rotar yapması nedeniyle gecikmeyle kılınan cenaze namazı sonrası genç Teğmen Halis Keskin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Bursa'da Şehit Halis Keskin son yolculuğuna uğurlandı
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