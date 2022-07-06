15 Temmuz gecesi katıldığı düğünden vatan savunmasına koşan gazi Yılmaz: Meydanı boş bırakmayarak bizi bölemeyeceklerini gösterdik

15 Temmuzdarbe girişimi sırasında İstanbul Çengelköy'de bir yakınının düğününde olan Giresun Tirebolulu Sedayi Yılmaz (40), kalkışma haberini alır almaz arkadaşlarıyla birlikte gittiği Çengelköy meydanında darbecilerin kurşunuyla gazi oldu. Şu an Tirebolu'da yaşayan Yılmaz o geceyi SABAH'a anlattı:O dönem İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışıyordum. 15 Temmuz akşamı Çengelköy'de bir yakınımın düğününe gitmiştim. Kalkışma haberini alınca düğünü bırakıp elimize bayrakları alarak Çengelköy Meydanı'na gittik. Vatanımız için düğün salonundaki tüm vatanseverler gibi salondan çıkarak şehit olmaya koştuk. Hainlerin açtığı ateşle mermi kaburgama girdi ve sağ akciğerime saplandı. Doktorlar riskli olduğu için merminin alınamayacağını söyledi. Kaburgamda o hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyorum. O mermi şeref madalyam.O gece o hainlere fırsat vermemek için meydanları doldurduk. Yüreğimizde korku yoktu. Sadece vatan, millet aşkıyla oradaydık. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizle tam yürek olup, onlara bu vatanın sahipsiz olmadığını gösterdik. Cumhurbaşkanımızın, "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır" sözüyle onlara cevap verdik. Meydanı boş bırakmayarak onlara ülkeyi bölemeyeceklerini gösterdik.