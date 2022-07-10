DHKP-C’ye operasyon: Sözde “Cezalandırma Kolu” yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde Sultangazi İlçesi'ndeki "Gazi Mahallesi" sınırlarında faaliyetler yürüten, örgüt adına esnaflardan para topladığı, para vermeyen kişilere sözde cezalandırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen ve iddialara göre yasa dışı terör örgütünün içerisinde "Cezalandırma Kolu" olarak adlandırılan C.K., Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı iddia edilen C.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.