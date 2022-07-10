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Giriş Tarihi: 10.7.2022 18:47

DHKP-C’ye operasyon: Sözde “Cezalandırma Kolu” yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
DHKP-C’ye operasyon: Sözde “Cezalandırma Kolu” yakalandı

Yasa dışı terör örgütü DHKP-C adına Sultangazi İlçesindeki “Gazi Mahallesi” sınırlarında faaliyetler yürüten, terör örgütü adına esnaflardan para topladığı, para vermeyen kişilere yönelik sözde cezalandırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen ve yasa dışı terör örgütünün içerisinde iddialara göre “Cezalandırma Kolu” olarak adlandırılan C.K. yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde Sultangazi İlçesi'ndeki "Gazi Mahallesi" sınırlarında faaliyetler yürüten, örgüt adına esnaflardan para topladığı, para vermeyen kişilere sözde cezalandırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen ve iddialara göre yasa dışı terör örgütünün içerisinde "Cezalandırma Kolu" olarak adlandırılan C.K., Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı iddia edilen C.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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DHKP-C’ye operasyon: Sözde “Cezalandırma Kolu” yakalandı
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