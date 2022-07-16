2 katlı ev, yanarak kullanılamaz hale  geldi!

Kandıra İlçesi Özbey Köyü'nde bulunan 2 katlı ve içten merdivenli Kargir yapılı evde, akşam saat 23:30 sularında yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sararken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapmış olduğu ihbar üzerine, bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yapılan çalışma ile kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.