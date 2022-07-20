Başkan Erdoğan, Kayseri’de 3,5 milyar liralık yatırımın toplu açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak ve açılışlar yapmak üzere Kayseri'ye geliyor. 23 Temmuz Cumartesi günü 17.00'de Toplu Açılış Töreni'ne katılacak olan Erdoğan, gerçekleştirilecek programla sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 476 milyon TL maliyetli 111 yatırımının açılışını gerçekleştirecek.

111 YATIRIMIN AÇILIŞI YAPILACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beydeğirmeni 4.5 MW Biyogaz Tesisi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2.Etap 212 Konut, 22 İşyeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne 6 adet futbol sahası ile müştemilat binaları yapım işi, merkez ve ilçe mahalleleri yol yapım ve asfalt çalışmaları, tarım ve hayvancılık alanında tohum dağıtımı ve yapılan hizmetler, müze ve kütüphaneler, Ahmet-İlmiye Büyükkılıç İlkokulu yapımı, Yeraltı Çarşı içi muhtelif tesisat ve bakım onarım yapım işi, 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı, 2 kapalı tenis kortu yapımı, engelsiz yaşam merkezi teknik hacim binası yapımı, Şehir Hastanesi karşısına misafirhane yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu yapım işi, Erciyes Kayak Okulu yapımı, Trafik Sinyalizasyon Merkezi yapımı ile KASKİ ve KCETAŞ yatırımları olmak üzere toplamda 111 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Temmuz Cumartesi günü 17.00'de Toplu Açılış Töreni'nde sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 111 yatırımının 3 milyar 476 milyon 574 bin TL olduğunu, bununla birlikte mahalli idareler bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında Büyükşehir dâhil tüm ilçelere yapılan yatırımların 4 milyar 423 milyon 713 bin TL'yi aştığını ve Büyükşehir ile ilçelerde 303 projenin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yapılacağını vurguladı.