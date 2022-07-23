CHP’li başkandan arkadaşına 14 milyonluk kıyak

BAŞARISIZLIKLARINI İTİRAF ETTİ

Meclis toplantısında Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin "Vatandaşlar yolumu kesip sineklerden dolayı uyuyamadıklarını söylüyorlar. Bu gerçekten çok ciddi bir sorun. Biliyorum sivrisinekten dolayı ben de evimde yatamıyorum. Adanalılar sizden bu sorunu bir an önce çözmenizi bekliyor" diyerek Başkanı Zeydan Karalar'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu. Karalar'da söz konusu tartışmaya "İstanbul'a Antalya'ya gittim, sinekten duramadım. Mersin'de de vatandaşlar sinek konusunda şikayetçi…" diye cevap vermişti.