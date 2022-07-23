CHP’li başkandan arkadaşına 14 milyonluk kıyak

Adanalılar yeterli ilaçlama olmadığı için sivrisinekle boğuşurken, her platformda "Borçlu belediye aldım" diyerek geçmiş dönemi eleştiren CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, "Sinekle mücadele işinde kullanılmak üzere araç kiralanması alım" ihalesini 14 milyon 387 bin TL ile partiye ve kendisine yakınlığıyla bilinen Ertan Karaoğlu'nun firmasına verdiği ortaya çıktı.
YANINDAN HİÇ AYIRMIYOR
Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Zeydan Karalar, "Başkan Vekilliği" görevine kadar getirdiği ve 2018 seçimlerinde CHP Adana Milletvekili adayı olan Ertan Karaoğlu'nu yanından bir an olsun ayırmıyor. Karaoğlu Petrol Otomotiv Gıda Şekerleme Tarım Kurutma Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bulunan Ertan Karaoğlu'nun Adana ve ilçelerini ilaçlamada plakalarında "Karaoğlu filosu" ve üzerinde "Sineksiz Adana için limitsiz mücadele!" yazılarının bulunması dikkat çekti.
BAŞARISIZLIKLARINI İTİRAF ETTİ
Meclis toplantısında Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin "Vatandaşlar yolumu kesip sineklerden dolayı uyuyamadıklarını söylüyorlar. Bu gerçekten çok ciddi bir sorun. Biliyorum sivrisinekten dolayı ben de evimde yatamıyorum. Adanalılar sizden bu sorunu bir an önce çözmenizi bekliyor" diyerek Başkanı Zeydan Karalar'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu. Karalar'da söz konusu tartışmaya "İstanbul'a Antalya'ya gittim, sinekten duramadım. Mersin'de de vatandaşlar sinek konusunda şikayetçi…" diye cevap vermişti.
"ZATEN SICAK HAVA BİZİ KAVURUYOR"
Başkan Karalar'ın bu cevabı CHP'li belediyelerin sinekle mücadeledeki başarısızlığını kabul eden bir cevap vermesi duyanları hayrete düşürmüş, kamuoyunda tepkilere neden oldu.
Vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne isyan ederken, sivrisinek sorununun bir an önce son bulmasını istiyor. Araçların göstermelik ilaç sıktığını iddia eden vatandaşlar, "Hiç ilaç kokusu gelmiyor. Araçların sokağa girmesiyle çıkması bir oluyor. Zaten 50 derece sıcaklık bizi yeterince bunaltıyorken üzerine birde sinek belası eklenince durum hiç çekilmez bir hal alıyor" dedi.
SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞMURU
Adanalılar, kentteki sinekle mücadeleyi üstlenen Ertan Karaoğlu'nu ve ihaleyi veren Zeydan Karalar'ı başarısız olmakla suçladı. CHP'li belediye sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, "10'uncu katta bile sinekten yatamıyoruz", "Yaz başladığından beri ilaç sıkan araçlar sokağımıza uğramadı. Sivrisinekten oturamıyoruz ve uyuyamıyoruz" paylaşımlarında bulundular.