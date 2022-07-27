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Giriş Tarihi: 27.7.2022 20:30 Son Güncelleme: 27.7.2022 20:46

Bakan Soylu: Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti

Bakan Soylu: Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi. Oylamadaki CHP-HDP ittifakına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı? ifadelerine yer verdi

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

12 saat süren toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı.

CHP-HDP İTTİFAKI!

AK Parti, MHP ve İyi Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ:

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadelere yer verdi:

Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?

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Bakan Soylu: Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti
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