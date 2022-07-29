İBB’de işe giren PKK’lı, uyuyan hücre çıktı

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak kampında görüntüleri çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı 'Diren-Amara' kod adlı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 Ocak'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede, Duran'ın örgüte ilk katılım gösterenlere verilen 'Şervan eğitimi' mezuniyet törenine katıldığına, örgütün özel kuvvet yapılanması içerisinde 'aktif hücre' olarak görevlendirildiğine dikkat çekildi. Bu hücrelerin, teröristlerin örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin bilinen bir gerçek olduğu vurgulandı. Duran'ın bu doğrultuda örgütün 'uyuyan hücreleri'nden biri olduğu değerlendirildi.2014'te sözde törene katılan 2 itirafçı terörist, Duran'ın fiziki özelliklerini güvenlik birimleriyle paylaştı. Duran, o tarihlerde Güneydoğu'ya gezi amaçlı gittiğini öne sürdü. Duran'ın terör kampında çekilen fotoğrafında yapılan incelemede, fotoğrafın örgütsel eğitim sonrası yapılan sözde yemin törenine ait olabileceği belirtildi. O fotoğrafta, terörist Mediha Altun'un yanı sıra tutuklu teröristler Mehmet Hüseyin Öz ve Osman Aslan ile etkisiz hale getirilen Evin Yiğit ve Nurten Kılıçarslan'ın yer aldığı belirlendi.İBB'deki skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, Şafak Duran'ın adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamış ancak Duran hakkında, 19 Ekim 2020'de PKK/ KCK/YPG/YDG-H terör örgütüne üye olmaktan işlem yapıldığı belirlenmişti. İBB'nin Duran'ı 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre "Arşiv Araştırması" yapmadan 1 Haziran 2021'de işe aldığı ortaya çıkmıştı.