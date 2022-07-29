Kartal Belediyesi’nde ücret protestosu

CHP tarafından yönetilen belediyelerde peş peşe grev kararı alınıyor. Düşük ücretle personel çalıştırma geleneğini sürdüren CHP'li belediyelere Bakırköy ve Sarıyer'den sonra Kartal Belediyesi de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açlık edebiyatına rağmen partisinin yönettiği belediyelerdeki skandallar bitmek bilmiyor. Rüşvet çarkı ve işçi çıkartmalarla anılan CHP'li belediyelerde bir de personele hakkı olan ücret verilmiyor.

Bakırköy Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ndeki grevlerden sonra Kartal Belediyesi'nin işçileri sefalete sürükleyecek zam teklifi işçileri adeta isyan ettirdi. Belediyenin işçilere yeni asgari ücret 5 bin 500 TL üzerinden zam yerine, 4 bin 250 TL'ye yüzde 40 zam teklif etti. Yetkili sendika masayı terk etti.



Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile Kartal Belediyesi yetkilileri ile belediyedeki yetkili sendika olan Genel İş Sendikası yaptığı görüşmede belediyenin eski asgari ücret üzerinden maaşlara yüzde 40 oranında zam teklifini ret ederek masayı terk etti.

'GREVİN ALASINI ONLARA GÖSTERİRİZ'

Alkışlarla belediye binası merdivenleri ve koridorlarında tepki gösteren işçiler, yüksek sesle 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı.

Genel İş Sendikası şube başkanı Murat Aydoğan ise Belediye önünde işçilere, "Teklifimizi kabul etmediler, teklifimizi toplu sözleşmede söke söke alacağız. Bizim için görüşme bitmiştir. Verdiğimiz teklifler belli. Teklifimizi kabul ediyorlarsa buyursunlar. Yoksa arabuluculuk sürecinde görüşmeyeceğiz, yaklaşık 1 ayımız var 1 ay içinde greve çıkacağız. Arkadaşlar son sözümüzde şu, bizim için grev yapamazlar diye düşünüyorlarsa onlara grevin alasını gösteririz" dedi.