Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 2.8.2022 08:46 Son Güncelleme: 2.8.2022 08:58

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Eren Abluka 27 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Eren Abluka 27 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında, Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunu iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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