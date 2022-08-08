Eren Abluka-31 Mardin’de başladı

İÇIŞLERI Bakanlığı tarafından 528 personelin katılımıyla Mardin'de "Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç" operasyonu başlatıldı. PKK terör örgütünü Türkiye gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç" operasyonu başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.