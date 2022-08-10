Vatandaşlar heyecanla izledi: Mutluyuz, gururluyuz

Abdülhamıd Han gemisinin uğurlama töreni sırasında, gemiyi gören yüksek bir noktada araçlarını park eden vatandaşlar da geminin demir alışını heyecan içinde izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi. Ankara'dan tatil için Mersin'in Taşucu iline gelen İbrahim Koltuk (57), "Ankara'dan geldim. Çok heyecanlıyım. Mutluyum, gururluyum. Tarifi mümkün olmayan duygular içerisindeyim.Reis'imizi Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Tatil için Taşucu'nda bulunan Tamer ve Aynur Çopur çifti ise, "Bizlere bu gururu yaşatan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Dünyada en önemli faktör olan doğalgaz çalışmalarına katılmamız ayrı bir gurur. İnşallah doğalgaz bularak ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" diye konuştu. Tatil için kız arkadaşlarıyla ilçede bulunan Berat Erdem de, "Bu ülke için canımı veririm. Abdülhamid'e bakarken gözlerim doldu. Heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi. Silifkeli Ali Göztaş ise, "Reis'in geleceğini duyduğum an çok sevindim. Dün gece hiç uyumadım. Tarihi bir an. Allah emeği olan herkesten razı olsun" dedi. -